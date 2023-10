Chi era Paolo Tiacci, il motociclista morto all’autodromo dell’Umbria

Deruta, 16 ottobre 2023 – "Vogliamo ricordarti per sempre così, caro Paolo. Grande appassionato di moto, persona gentile, disponibile e sempre sorridente. Ci uniamo al dolore dei familiari, di tutti gli amici e le amiche, del presidente e dei soci del Ducati Club Perugia Doc". Un messaggio su Facebook, firmato dagli amici del Cdp Ducati Club Perugia, per salutare Paolo Tiacci, il centauro scomparso in seguito ad un incidente all’autodromo dell’Umbria.

Lo schianto era avvenuto nel pomeriggio di domenica. Tiacci ha sbattuto contro la parete dei box, a 50 metri dall'ultima curva che precede il rettilineo del traguardo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Classe 1979, era un grande appassionato di moto e faceva parte del Ducati Club Perugia. Domenica stava girando in pista per un evento di promoter.

Tantissimi messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e appassionati di moto.