Paolo Hendel apre la stagione teatrale di Tuoro

Tris di spettacoli per le stagioni organizzate dal Teatro Stabile dell’Umbria. Questa sera alle 21 Paolo Hendel apre il cartellone dell’Accademia di Tuoro con “Niente panico!“, scritto dall’attore con Marco Vicari, suo complice nell’ideazione e nella scrittura, e diretto da Gioele Dix.

In questo monologo, Paolo Hendel si trova a fare i conti con una fase della vita in cui i motivi privati di ansia vanno a braccetto con un’epoca nella quale anche il meteo, con il disastro ambientale in corso, è causa continua di ansie e di paure. “Niente panico!“ è un comico viaggio tra paure pubbliche e paure private. Tra un futuro sempre più traballante e un presente che tira brutti scherzi, con la fragilità di fronte alle pandemie e la rinnovata minaccia della terza guerra mondiale. Due sono invece gli spettacoli in programma domani. La stagione di Todi ospita Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam 2023, con il suo spettacolo “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto“, alle 20.45 al cinema teatro Nido dell’Aquila: lo spettacolo unisce i linguaggi della poesia performativa e del teatro canzone per raccontare una favola di formazione che si confronta con le paure e i desideri della generazione Z. Al Teatro Ronconi di Gubbio sempre domani ma alle 21 c’è “Sempre domenica“: un lavoro sul lavoro di Controcanto Collettivo con ideazione e regia di Clara Sancricca e gli interpreti Alessandro Balestrieri, Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero.

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222.