Paola Fioroni responsabile. Dipartimento Disabilità

PERUGIA - Paola Fioroni, già consigliera regionale e presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, è stata nominata responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega in Umbria. "Sono onorata di annunciare la mia nomina a Responsabile del Dipartimento Disabilità in Umbria per la Lega, conferitami dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in accordo con il segretario Riccardo Augusto Marchetti" afferma in una nota. "Questo incarico - spiega Fioroni - rappresenta per me una grande responsabilità e una sfida che affronterò con il massimo impegno e determinazione, nella convinzione che il diritto all’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità debbano essere al centro dell’agenda politica e sociale della nostra regione. Sarà mio impegno proseguire il lavoro svolto dalla precedente amministrazione negli anni scorsi, assicurando che anche in Umbria vengano implementate le previsioni della riforma promossa a livello nazionale, per la quale abbiamo portato la sperimentazione nella nostra regione, insieme al primo G7 mondiale dedicato a disabilità e inclusione.