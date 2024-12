Panettone agli alunni prima delle vacanze

FOLIGNO Anche quest’anno i bambini delle scuole d’infanzia e primaria (S. Caterina), che frequentano la mensa, riceveranno una fetta di panettone nell’ultimo giorno di scuola, venerdì, prima delle vacanze. Quest’anno i panettoni sono stati acquistati dall’associazione "Autismo è...", in modo da contribuire alla crescita di un ente che opera a livello nazionale nel settore dell’inclusione ed è specializzata nel supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico. L’associazione si distingue per la sua attenzione al sostegno delle famiglie e delle persone con autismo, grazie alla collaborazione di operatori, personale medico e figure professionali altamente qualificate in questo ambito. Attraverso l’utilizzo di laboratori specifici e progetti individualizzati, l’associazione pone al centro le persone, valorizzandone l’unicità, le peculiarità e le potenzialità. Questo approccio inclusivo riconosce e celebra le caratteristiche di ogni individuo, che sia autistico o meno. In questo modo i servizi scolastici del Comune hanno voluto unire il sapore delle festività alla promozione di valori come l’inclusione e la solidarietà. Sempre in tema scuole e infanzia, in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i servizi scolastici del Comune e l’assessorato all’istruzione hanno scelto di celebrare il diritto a un ambiente più pulito attraverso la distribuzione dei giochi.