“Panchina gigante“ al Fossatello

ORVIETO Anche Orvieto ha la sua “Big bench“, ovvero la mega panchina che consente di godere di un panorama di particolare bellezza. Il progetto delle grandi panchine è stato lanciato a livello internazionale dal designer statunitense Chris Bangle e si è diffuso rapidamente in Italia, dove sono attualmente 339 con quella di Orvieto. La colossale panchina è stata realizzata grazie ad una iniziativa della tenuta agricola Freddano e consente di godere di un panorama che si estende sui vigneti nella zona del Fossatello. Sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, e non può essere realizzata con fondi pubblici, come impone la visione del progetto. La Big bench del Fossatello, come le altre 339 sparse nel mondo, rappresenterà una nuova attrazione esperienziale per andare alla scoperta del nostro meraviglioso territorio e dei suoi luoghi più insoliti. È un esempio concreto di come l’apporto dei privati può contribuire alla promozione della città. La panchina è stata inaugurata nel giorno della festa della Madonna del Fossatello che ha riunito intorno ad una lunga tradizione la comunità della frazione. Nel resto dell’Umbria le Big Bench ufficiali sono dislocate tra Città di Castello e Perugia, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Bevagna, Montefalco, Preci. All’elenco si sono appena aggiunte le sei collocate a Montecastrilli. Ogni visitatore può dotarsi di un “passaporto“ che viene timbrato ad ogni visita di una nuova panchina per rendere ancora più riconoscibile e speciale la sua escursione. Un importante passaggio a fini promozionali che garantirà la presenza anche di questo territorio negli itinerari turistici nazionali legati alle Big Bench, diventate simbolo e motore turistico delle eccellenze artigiane dei luoghi in cui vengono posizionate contribuendo a sostenere le comunità locali. Cla.Lat.