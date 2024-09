Pallavolo e basket, c’è l’omologazione

Non solo musica, spettacolo e cultura, per il PalaTerni arriva la svolta anche per quanto riguarda lo sport di livello nazionale e internazionale. Umbria Forum fa infatti sapere che la struttura è stata omologata per ospitare eventi di assoluto livello in discipline di grande richiamo come pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque. Umbria Forum spiega infatti che "sta intensificando gli sforzi per organizzare eventi sportivi di rilievo". "Con le recenti acquisizioni - continua la gestione della struttura – delle omologazioni per pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque del PalaTerni, sono in corso trattative con esperti nella gestione di grandi eventi sportivi in Italia. L’obiettivo è promuovere il PalaTerni come una delle sedi più ambite dalle Federazioni Coni di sport indoor". "A conferma dell’importanza data a questa iniziativa, è stata presentata la candidatura ufficiale alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Nazionale Pallacanestro per ospitare manifestazioni di livello internazionale", aggiunge Umbria Forum. Dall’apertura della struttura, a livello di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale il PalaTerni ha ospitato i Mondiali di scherma paralimpica, che si sono svolti ad ottobre del 2023, e una manifestazione di kickboxing di spessore extranazionale.