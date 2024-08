Palio San Rufino, inizia la festa. In piazza del Comune oggi si apre il mercatino

Tappe di avvicinamento all’edizione numero 44 del Palio di san Rufino, in onore del patrono della città: offrono significative opportunità di svago e culturali per i visitatori di questo periodo. Si comincia, oggi e domani, con il Mercatino di San Rufino allestito in piazza del Comune dalle 10 alle 23, con ben 44 banchi che proporranno oggetti artigianali e legati al medioevo. Si tratta della rievocazione storica della tradizionale fiera che si teneva nei giorni della festività del patrono. In serata, alle 21.30, in entrambe le giornate sarà possibile assistere allo spettacolo itinerante dei diversi gruppi della Compagnia Balestrieri. Il pomeriggio di sabato sarà caratterizzato dal corteo storico che, alle 17.30, partirà da piazza del Comune per raggiungere la Cattedrale di San Rufino dove sarà officiata la Santa Messa nel corso della quale è prevista l’investitura solenne dei nuovi balestrieri e il battesimo dei piccoli balestrieri. In serata, alle 20, sul sagrato del Duomo, la cena propiziatoria in vista del Palio del giorno successivo, caratterizzata dall’intrattenimento dei diversi gruppi della Compagnia. Il giorno clou sarà quello di domenica e vedrà come teatro sempre il sagrato del Duomo. Al termine del corteo storico dalla piazza dove si affaccia la residenza municipale sino alla cattedrale, ci sarà la sfida fra i balestrieri suddivisi fra i terzieri San Francesco, Divinae Mariae e San Rufino. Ai vincitori andrà l’ambitissimo Palio, dipinto quest’anno dall’artista folignate, Mara Roscini. Prevista anche la gara individuale che vedrà i balestrieri scagliare le loro verrette sul ‘tasso’ (il bersaglio) decorato da Katia Damiani; al vincitore sarà assegnata la balestrina d’argento e il ‘tasso’ sul quale si è disputata la gara. Al termine la premiazione con le autorità cittadine.

Maurizio Baglioni