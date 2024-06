Palio di Primavera. Ragazzi a caccia della ’Bastola’

GUALDO TADINO – Oggi è il giorno del Palio di Primavera 2024 con i giovani giocolieri a sfidarsi per la conquista dell’ambito drappo ed il rogo della bastola, nemica della città. Il programma della mattinata prevede alle 10 la pesa dei carretti ed il sorteggio dell’ordine di partenza delle gare e alle 11 le prove dei somari. Nel pomeriggio, dopo la sfilata di ieri sera, tornerà in scena il corteo storico alle 16, seguito dalla benedizione dei giocolieri e dei somari. Quindi, alle 15 il via alle gare con la corsa col somaro a carretto, il tiro con la fionda, il tiro con l’arco e la corsa col somaro a pelo che vedrà tutte e quattro le porte duellare spalla a spalla per la vittoria del Palio.

Il drappo di questa edizione è stato realizzato sulla base del bozzetto disegnato da Samuele Tacchi, della scuola secondaria di secondo grado F. Storelli, classe I sez. D, premiato ieri mattina. A difendere il successo dello scorso anno Porta San Donato, con i priori Lorenzo Bartolini e Alessandra Scaccianoce, quindi Porta San Martino con Nicola Fiorentini e Penelope Quagliotti, Porta San Facondino con Davide Pasquarelli e Sara Candia e Porta San Benedetto con Maikol Matarazzi e Gaia Pieretti. Quest’anno, dopo i festeggiamenti della porta vincitrice, la manifestazione verrà chiusa con la novità dell’esibizione dei piccoli tamburini che si terrà alle 21,30. Questi i temi dei cortei storici: San Donato “Il ciclo dei mesi”; San Martino “La preziosa Bambagina, gioiello del XV secolo”; San Facondino “Sega la Vecchia” tradizione umbra di metà Quaresima; San Benedetto “Fratello Sole et Sorella Luna”.