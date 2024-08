Palio dell’Assunta, tutto pronto. A Lugnano è tempo di fare festa

Lugnano si prepara per l’edizione 2024 del Palio dell’Assunta. L’evento è stato presentato ieri in Provincia alla presenza del sindaco di Lugnano Alessandro Dimiziani, dell’assessore alla cultura Clara Finistauri e del presidente del Gruppo Arcieri Roberto Lucchini. La rievocazione, oggi compresa nell’Aurs - Associazione umbra rievocazioni storiche - inizia domani, con la “lettura del bando“ nella piazza principale del paese, dove si trova la chiesa Collegiata che rappresenta uno dei più mirabili esempi iconografici e architettonici del romanico umbro. Segue il rito dell’investitura dei cavalieri: gli arcieri della Terra di Lugnano vengono eletti a carica di cavalieri attraverso una suggestiva cerimonia presieduta dal podestà, dai priori delle quattro contrade e dalla rappresentanza clericale. Le serate sono accompagnate dalla “Taverna de lo priore“, aperta il 2 e 3 agosto, dove è possibile assaporare “lo gusto de lo medioevo“. La cena è servita in tipico stile medievale da persone in costume storico. I cibi e le bevande vengono adagiati in piatti e bicchieri in coccio. La giornata finale del 4 agosto prevede l’uscita del corteo storico e l’arrivo in piazza Santa Maria per assistere alla disputa del Palio, dove gli arcieri delle 4 contrade Turris, Lapis In Gloria, Loggias e Campum Florum si sfidano per aggiudicarsi l’anello d’argento. I premi saranno assegnati da una giuria qualificata.