“Palio della Balestra“. La verretta vincente piazzata da Sansepolcro

Anche le edizioni 2024 del Palio della Balestra tra le Società Balestrieri di Gubbio e Sansepolcro sono andate in archivio. Dopo la vittoria eugubina dello scorso maggio grazie alla verretta di Emanuele Bartolini, la scorsa domenica si è disputato il Palio a Sansepolcro in onore di Sant’Egidio. Questa volta i biturgensi sono riusciti a portare a casa il drappo realizzato con la tecnica del ricamo dall’artista Ilaria Margutti e dedicato al grande compositore Giacomo Puccini, in un omaggio all’arte e alla tradizione che unisce storia, musica e creatività. A scagliare la verretta vincente è stato infatti Alessandro Goretti, uno degli storici tiratori della Società Balestrieri toscana al suo primo successo in carriera; Sansepolcro ha conquistato anche il secondo posto con Andrea Cestelli, mentre ha chiuso il podio al terzo posto il presidente della Società Balestrieri di Gubbio, Marcello Cerbella.

La giornata di festa è iniziata dal pomeriggio con i cortei storici delle due città che hanno attraversato le vie di Sansepolcro per arrivare in una gremita Piazza Torre di Berta, usuale cornice del Palio biturgense. Lo scambio dei doni, la lettura del bando di sfida e l’esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro hanno anticipato i tiri dei balestrieri. Come vincitore del Palio 2023, l’onere e l’onore della prima freccia è toccato a Simone Vagnarelli, giovane “balistaro” eugubino – arrivato poi ottavo nella classifica finale – seguito dal biturgense Giacomo Meo, miglior classificato tra i “padroni di casa” nell’anno precedente. Dopo lo spoglio del tasso la proclamazione del podio e l’esultanza dei balestrieri e di tutto il popolo di Sansepolcro, che è poi proseguita in serata tra cene e canti. L’appuntamento con il Palio tornerà il prossimo anno: domenica 25 maggio 2025 toccherà a Emanuele Bartolini, anch’esso giovane balestriere, difendere come capobanco la vittoria conquistata in Piazza Grande nel 2023, mentre la seconda domenica di settembre si tornerà in Piazza Torre di Berta, per proseguire una tradizione rimasta (quasi) invariata nei secoli e portata avanti dalla passione delle Società Balestrieri delle due cità.

Federico Minelli