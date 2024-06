Palio del Cupolone, il rione Ponte Rosso trionfa e porta a casa il bis

S. MARIA DEGLI ANGELI – Il Rione Ponte Rosso ha vinto il Palio del Cupolone 2024, giunto all’ottava edizione, bissando così il successo ottenuto lo scorso anno; ‘rossi’ che hanno anche vinto il Mini-Palio. Il verdetto, in un clima di grande attesa, in piazza Garibaldi gremita di rionali. Dal Palazzo del Capitano del Perdono il presidente Moreno Massucci ha calato il drappo con il colore rosso, facendo esplodere la gioia dei vincitori che hanno potuto esibire lo stendardo del Palio del Cupolone 2024 disegnato dall’artista assisano Armando Tordoni; il Mini Palio è invece opera di Margherita Ranocchia, studentessa dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. Il Ponte Rosso del capitano Giorgio Strada ha ottenuto 37 punti complessivi in virtù dei 14 ottenuti nel corteo storico, ai 15 nello spettacolo di pizza, ai 3 della disfida dei rioni e a i nel gioco conclusivo della Fabbrica. Al secondo posto si è classificato il Rione del Campo, guidato da Daniele Fucili, con 33 punti (12 corteo storico, 13 spettacolo di piazza, 5 disfida dei rioni, 3 La Fabbrica), terzo il Rione Fornaci del capitano Roberto Catanossi con 13 punti nel corteo storico, 12 nello spettacolo di piazza, 2 della disfida dei Rioni mentre La Fabbrica ha portato zero punti. La giuria era composta da Enzo De Camillis, scenografo e regista, Matteo Tosi, sceneggiatore, attore e regista e Ugo Barlozzetti storico. J’Angeli ‘800 - Palio del Cupolone è un evento a carattere rievocativo che racconta l’800 e vuol far rivivere i tempi passati della città di Santa Maria degli Angeli. Il periodo di riferimento è all’incirca la metà dell’Ottocento, perché proprio in quegli anni alcuni eventi segnano la nascita ufficiale del paese. Durante la Festa i tre Rioni angelani si sfidano in piazza per la vittoria del Palio del Cupolone. Le rappresentazioni teatrali, le sfilate storiche e i giochi popolari, laboriosamente preparati durante l’anno, costituiscono il nucleo portante del Palio del Cupolone, e si svolgono in Piazza Garibaldi sotto la direzione artistica di Susanna Tartari.