Palio de San Michele nel vivo. I quattro rioni di Bastia si sfidano con le coreografie

BASTIA UMBRIA – Dopo Portella con "Etciù!" e San Rocco – ieri sera - con "Dillo alla luna", oggi tocca a Sant’Angelo con "Aspetta un atomo" mentre domani sarà la volta del rione Moncioveta con "Blackout". E’entrata nel vivo la sessantaduesima edizione del Palio de San Michele che conferma la grande vitalità e creatività dei quattro rioni. I momenti più attesi saranno poi quello di giovedì 26 settembre, con la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza, e quello di sabato 28 settembre con l’evento clou del Palio: la Lizza, sedici atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in un’emozionante e spettacolare staffetta 4x400 metri, corsa tra due ripartenze sui i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove (sfilate, giochi e lizza), verrà assegnato il Palio della 62a edizione, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore. La giuria tecnica 2024 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Canettieri (mezzosoprano), Anna Tangredi (attrice), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista). La manifestazione è stata aperta dalla cerimonia d’inaugurazione, dalla benedizione degli stendardi e dei mantelli. In corso anche la consueta gara gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra. I giurati non saranno più gli stessi che giudicheranno le sfilate del Palio ma altre figure professionali individuate dalla Pro Loco stessa.