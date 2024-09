Palio de San Michele al culmine. Si chiudono le sfilate, poi la Lizza

BASTIA UMBRIA – Serata conclusiva per le sfilate dell’edizione numero 62 del Palio de San Michele. Stasera, in piazza Mazzini, sarà di scena il rione Moncioveta con "Blackout" per quella che si preannuncia un’altra serata di spettacolo ed emozioni dopo le sfilate, svoltesi nei giorni scorsi, del rione Portella (intitolata "Etciù!"), di San Rocco (con "Dillo alla luna") di Sant’Angelo, ieri sera, con "Aspetta un atomo" con tribune in piazza Mazzini stracolme e grande partecipazione di pubblico. Chiusura per le sfilate e attesa per quel che accadrà nei giorni a venire, oltre alle taverne rionali aperte dalle 19.30, con appuntamenti e spettacolo. Un altro momento assai sentito sarà quello di giovedì 26 con i giochi in piazza tra i Rioni (tiro alla fune, corsa con i sacchi, albero della cuccagna e puzzle), con il cuore dei partaioli già rivolto alla serata di sabato 28 settembre quando si disputerà l’attesissima Lizza, la staffetta che assegnerà il Palio.