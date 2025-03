"Palestra per comprendere i valori della vita"

Perché ha iniziato a fare sport? "Quando ero più giovane, mi rendevo conto di avere tanta rabbia dentro e un forte bisogno di affermarmi. Pensavo che bastasse pensare solo a me stesso, ma nel tempo ho capito che questo atteggiamento poteva ferire gli altri, spesso in modi che non coglievo subito. La svolta è arrivata quando ho incontrato le arti marziali. Per me la competizione nello sport non ha più significato prevaricare gli altri, ma, al contrario, affrontare i miei limiti. La disciplina e il rispetto che si apprendono nel percorso sportivo mi hanno insegnato a direzionare in modo positivo le mie energie. Ho imparato che la vera forza non sta nel sopraffare qualcuno, ma nel controllare me stesso e crescere ogni giorno, passo dopo passo. Le arti marziali mi hanno dato gli strumenti per formarmi in modo sano, rispettando me stesso e gli altri".

Qual è il ruolo di ‘’Libertas Margot’’ nella formazione dei giovani? "Si impegna a promuovere i valori sani e il ruolo dello sport, fondamentale nella crescita e nella formazione dei giovani. Il nostro team, composto da esperti, organizza incontri nelle scuole, durante i quali ci mettiamo al servizio dei ragazzi con dedizione, offrendo consigli che li aiutino a riflettere sul loro futuro. Trasmettiamo valori come il rispetto, la determinazione e la collaborazione, creando occasioni di crescita e confronto per le nuove generazioni".