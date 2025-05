FOLIGNO E’ stata una giornata di grandi emozioni nel segno dell’inclusione a Capodacqua di Foligno, oggi, per la seconda edizione della "Pale Happy Fun Day", un momento di divertimento e scoperta per i ragazzi maggiorenni con disabilità. Una giornata organizzata dalla Molon Labe, guidata dal presidente Emanuele Gregori con il coordinamento di Maurizio Turrioni. L’iniziativa è stata proposta in vista della quinta edizione del Pale Hero Trail dell’8 giugno (con campionato regionale di corsa trail su lunga distanza), la gara podistica su tre distanze (36, 22 e 15 km) lungo percorsi in ambiente naturale con caratteristiche anche di ambiente montano. "E’ stato un momento importante - spiega Stefania Bellillo, responsabile dei servizi per disabilità adulta de La Locomotiva - che è servita per stare bene insieme, farsi conoscere e conoscere il mondo attraverso attività laboratoristi. Fondamentale, per i nostri ragazzi, passare del tempo all’aria aperta e misurarsi con un ambiente nuovo". Soddisfatto anche il presidente dell’associazione Capodacqua, Alessandro Alessandri. Il programma ha visto l’arrivo intorno alle 10.30, poi un breve percorso a piedi fino ad un prato dove sono stati allestiti dei tavoli per fare attività. Ognuno ha avuto a disposizione una tela in formato A4 con un disegno a matita prestampato e di non complessa realizzazione (es. fiore-montagna).