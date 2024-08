"Paese vivo, lasciato però nel degrado"

"La speranza è l’ultima a morire, si sa. Mugnano, malgrado l’essere finito da lustri nel dimenticatoio dell’Amministrazione Comunale di Perugia, resta un borgo attivissimo, pieno di attività commerciali e culturali che lo rendono vivo nonostante il degrado nel quale è sprofondato". A raccontarlo è un mugnanese, che ha scritto a La Nazione nella speranza qualcosa si muova. "Gli innumerevoli, quanto inutili, sopralluoghi effettuati da assessore e tecnici della precedente amministrazione – racconta –, sollecitati tante volte, non hanno sortito nessun effetto, tant’è vero che la situazione di strade e marciapiedi rasenta la vergogna. Quel poco che rimane delle segnaletiche verticali ed orizzontali non serve a nulla, semplicemente perché l’usura del tempo e anni di incuria la rendono inutile. E pensare che il piccolo borgo alle porte di Perugia e vicinissimo al Lago Trasimeno è visitato giornalmente da numerosi turisti, soprattutto stranieri, che vengono per ammirare le opere d’arte a cielo aperto che impreziosiscono il bellissimo centro storico del paese, i famosi quanto apprezzati Muri Dipinti. Alle lusinghe del visitatore, fannoda contraltare i commenti mai positivi sul pietoso stato di abbandono nel quale versa il paese. Non occorre un miracolo da parte dell’amministrazione – conclude – per ridare un briciolo di dignità al paese, è sufficiente un po’ di sana e buona volontà".