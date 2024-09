Padre, madre e figlia trovati morti. Comunità sotto choc: “Abbiamo sentito gli spari”

Perugia, 11 settembre 2024 – Una vita riservata, quella della famiglia Scoccia, a Fratticiola Selvatica. Al bar della frazione, qualcuno ricorda il marito-padre, Enrico, per la sua passione venatoria. Ma molti dicono che la coppia, moglie e marito, si vedevano poco o pochissimo in giro. Vero è che l’abitazione nel cui giardino si è consumata la tragedia non è poi vicinissima dalla piazza della frazione, altrettanto vero, però, è che la coppia viveva lì da anni, oltre dieci. A conferma di una riservata esistenza della coppia c’è anche la testimonianza di don Giovanni Yang, il parroco non solo di Fratticiola ma anche delle frazioni limitrofe: Bosco, Colombella, Piccione e Ramazzano.

“Non li conoscevo – sottolinea il sacerdote – e ho chiesto anche a qualcuno dei miei parrocchiani ma non mi ha saputo dire nulla su questa famiglia. Sono passato davanti all’abitazione, dove già c’erano le ambulanze e i mezzi delle forze dell’ordine, e mi sono ricordato di esserci andato per la benedizione di Pasqua, ma in quell’occasione non c’era nessuno. A Fratticiola abitano circa cinquecento persone, tutte molto unite. E’ una comunità decisamente accogliente. Fa veramente impressione quanto accaduto, situazioni terribili che si vedono in televisione e che mai avrei pensato potessero verificarsi anche qui da noi”.

Oltre al movente, per il quale gli inquirenti scavano nell’ambito familiare e in particolare personale dell’uomo, anche la tempistica della tragedia rimane incerta.

Una donna che abita non lontano dal casolare dove sono stati trovati padre, madre e figlia morti ha detto di avere sentito alcuni spari nella serata di sabato. Oggi invece la donna, verso mezzogiorno, ha sentito le urla di richiesta di aiuto, probabilmente del fidanzato della giovane che, non riuscendo a mettersi in contato con lei, si era recato al casolare e ha trovato i corpi. Altre testimonianze riferiscono di colpi d’arma da fuoco avvertiti nella giornata di domenica; in ogni caso la data della sciagura si fa risalire a diverse ore prima del ritrovamento dei cadaveri, forse giorni come detto. Ancora nessuna ipotesi da parte degli inquirenti sui motivi di quello che in base agli accertamenti compiuti finora è un omicidio-suicidio Sul luogo della tragedia è intervenuto , personale della squadra volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura, nonché personale sanitario del 118 ed il medico legale.

