Il padre di Ilaria Sula: “Non perdono Samson, le sue scuse non esistono”

Terni, 11 aprile 2025 – Rabbia e indifferenza. E’ la reazione del padre di Ilaria Sula alla recente lettera di scuse inviata da Mark Samson, il giovane ventitreenne accusato dell'omicidio della ragazza. In un incontro che si è tenuto nello studio dell'avvocato Giuseppe Sforza a Terni, Flamur ha espresso tutta la sua amarezza e il suo dolore. "Le scuse non possono esistere. E ciò che ha scritto – dice Sula – non ha alcun valore per noi. Questa lettera arriva nel momento sbagliato, forse avrebbe avuto un senso tra trent'anni, ma non adesso".

Il dolore del padre, Flamur Sula

Flamur Sula ha voluto sottolineare come la sofferenza per la perdita della figlia sia una ferita ancora aperta: "Samson dice di piangere, ma noi piangiamo da venti giorni per nostra figlia, che era una persona straordinaria e meritava di meglio". Profondamente addolorato, il padre ha definito l'azione di Samson un "tradimento", mettendo in evidenza l'assurdità nel dichiarare amore e poi togliere la vita. Durante il drammatico incontro in commissariato, Flamur ha condiviso un dialogo che aveva avuto con l'accusato. “Mark assicurava di amare Ilaria, parole che ora suonano beffarde. Mi ha detto che non le avrebbe fatto mai del male, invece glielo aveva fatto".

La reazione di Gezime, madre di Ilaria

Gezime, la madre di Ilaria, ha invece espresso il suo sdegno nei confronti della mamma di Samson, accusata di complicità nell’occultamento del corpo di Ilaria: "Una madre che aiuta a nascondere un cadavere non è degna di essere definita tale". I genitori hanno inoltre ricordato gli ultimi messaggi ricevuti dal telefono della figlia, che apparivano evidentemente non scritti da lei. "Ilaria - ha spiegato la madre - era forte e piena di sogni, aspirava a diventare un'investigatrice della finanza ed era prossima alla laurea".

Flamur Sula, certo che la figlia non si sia recata spontaneamente a casa di Samson, ribadisce la propria convinzione: "Non ci andava nemmeno quando erano in buoni rapporti, figuriamoci ora che si erano lasciati. Ilaria era un'anima speciale, come testimoniano le tante persone che la ricordano con affetto. Una figlia meravigliosa di cui andavamo fieri".