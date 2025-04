"Ho visto Mark poco dopo il delitto". Racconto choc dell’amica di Ilaria

"Ha gettato il corpo, un’ora dopo l’ho visto". "Ilaria era la mia migliore amica. Quel pezzo di m.., perché così si deve chiamare, ha continuato a scrivermi, il giorno stesso in cui ha gettato il corpo, si è visto con me dopo un’ora. Sono distrutta, a pezzi. Eravamo praticamente sorelle. Lui mi aveva scritto che aveva bisogno di parlare e di sfogarsi con qualcuno, voleva raccontarmi la situazione che non andava, tra alti e bassi, con Ilaria". Sono queste le parole pronunciate di Maria Sofia Lombardo, coinquilina e migliore amica di Ilaria Sula, la ventiduenne uccisa da Mark Antony Samson, trasmesse ieri a Pomeriggio Cinque, su Canale 5. Maria Sofia ricostruisce anche l’incontro avuto con l’assassino dell’amica: "Quella sera (in cui Maria Sofia incontra Mark Antony, ndr) ha parlato della palestra, era tranquillissimo, non ha accennato a nessuna cosa, niente di niente nei confronti di Ilaria. I giorni in cui Ilaria era “scomparsa“ mi ha chiesto cosa facessi, se uscivamo, se ci vedevamo, conversazioni normali tant’è che poi quando si è scoperto quello che ha fatto, io non ci credevo. Dal telefono di Ilaria, Samson, mi aveva scritto che si vedeva con un ragazzo che non aveva mai visto, che era fuori città, vicino Napoli, e che non mi voleva mandare la posizione nonostante io gliel’avessi chiesta tre, quattro volte durante tutta la conversazione. Sembrava veramente che scrivesse Ilaria perché lui ci conosceva talmente bene, o la conosceva talmente bene, che sapeva cosa e come scriverlo". "’Posso stare da te?’L’ex fidanzato di Ilaria Sula mi scriveva prima e dopo l’omicidio". Ha parlato ieri sera a “Chi l’ha visto?” la ragazza che ha ricevuto messaggi da Mark Samson. "Mi ha scritto che era in un periodo negativo e voleva fare nuove amicizie”" dice la giovane, anche lei studentessa. Samson il 26 marzo, nel giorno in cui aveva da poco ucciso l’ex fidanzata, le ha chiesto: "Posso stare da te? Ti porto un cornetto". Mark Samson chatta più volte in quei giorni con la ragazza intervistata. Si offre di andare a casa sua e tiene a precisare tramite messaggio: "Non sono un uomo squallido, sto passando un po’ un periodo di schifo. Ti va di fare due chiacchiere? Senza impegno". Mark la chiama, le manda messaggi di continuo e le dice che la notte tra il 27 e il 28 marzo, il giorno dopo l’omicidio dell’ex è uscito con gli amici: "Ho fatto serata. Sto ancora a letto. Ho dormito a casa di un amico. Chissà quando ci vedremo". Poi, sempre quando Ilaria è già stata uccisa, si apposta nella zona dove abita la ragazza conosciuta da poco. Dice la studentessa a “Chi l’ha visto?”: "Ha iniziato a insistere che voleva salire su a casa mia e portare da bere, io ho detto di no, dicendo che a casa c’era il mio fidanzato per dissuaderlo dal suo obbiettivo".