Ilaria Sula, il messaggio della famiglia: “Grazie, ci avete dato forza”

Terni, 8 aprile 2025 – “Grazie, ci avete dato forza”. Un messaggio di ringraziamento per l'affetto ricevuto ieri in occasione della cerimonia funebre di Ilaria Sula, è stato diffuso oggi dalla famiglia della ventiduenne ternana uccisa a Roma. Il padre Flamur: “Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al funerale di mia figlia Ilaria Sula per darle un ultimo saluto. Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore ha dato forza a me e alla mia famiglia. Ringrazio tutte le forze dell'ordine di Roma e di Terni per il loro lavoro, ringrazio il sindaco e il Comune di Terni per la loro disponibilità, ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e manifestato”, aggiunge anche in riferimento alla fiaccolata che in serata ha attraversato il centro storico di Terni e alla quale hanno partecipato migliaia di persone.

“Ringrazio tutti gli studenti compagni e amici di Ilaria. Ringrazio tutta la comunità italiana ed albanese per essere stata vicina alla mia famiglia. Grazie a tutti”, conclude il papà della giovane.