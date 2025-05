Aleksandra Gryka lascia la Bartoccini Mc Restauri Perugia: ritorno in Polonia

Che sarebbe rimasta una stagione soltanto in Umbria lo si era percepito ormai da diverse settimane, adesso c’è anche la conferma ufficiale della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere non disporranno nel prossimo campionato di serie A1 femminile della centrale polacca Aleksandra Gryka che tornerà a giocare nel suo paese natio e ha salutato tutti: "Vorrei ringraziare il club, la mia squadra e i tifosi per una stagione piena di lezioni e ricordi meravigliosi. Un grande grazie alla dirigenza club per essere stata sempre pronta ad aiutare e offrire un’esperienza incredibile e professionale. Allo staff tecnico dico grazie per aver guidato la squadra in tutte le battaglie. Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto per tutto l’anno, la vostra energia ci ha dato forza e fiducia nei momenti difficili, e gioia quando abbiamo potuto festeggiare insieme le vittorie. E il grazie più grande va alla mia squadra, un gruppo straordinario di ragazze che ha reso quest’anno un tempo indimenticabile, per la passione e il duro lavoro messi nel raggiungere i nostri obiettivi e per essere sempre rimaste unite, qualunque fosse la circostanza". Nella prima parte di stagione la giocatrice ha faticato molto ad adattarsi ai ritmi del campionato italiano, tanto che da titolare è stata relegata in panchina. Nella seconda parte, invece, lo stimolo a riconquistare il posto è stato forte, tale da farla diventare una risorsa importantissima. Sono state 19 le presenze in campo, 50 i punti realizzati, di cui 3 ace e 14 muri. Impressionante anche la sua efficienza in attacco, che si è attestata sul 48,5%.

Alberto Aglietti