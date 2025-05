Rogo nel parcheggio Matteotti. Nuove aree di sosta e navette

ASSISI – Incendio al parcheggio Matteotti e conseguente inagibilità: tante le questioni ancora aperte. A cominciare dal comprendere le cause di quello che è accaduto nel pomeriggio del 2 maggio. Attesa anche per capire se e quando ci saranno risarcimenti per chi ha perduto le macchine e quanto vi era contenuto. E ancora, il danno subito dall’infrastruttura e i tempi necessari per gli interventi necessari.

Ma soprattutto, nell’immediato, c’è la necessità di comprendere come far fronte alle esigenze quotidiane, considerato il ruolo che il pluripiano svolge per la zona alta della città: non solo per le auto dei turisti, ma soprattutto per i residenti, per i pendolari e per l’utilizzo legato alla presenza nell’area dei poli scolastici del Convitto "Principe di Napoli" e dell’istituto Alberghiero. Per tacere il fatto che Assisi entra nella settimana del Calendimaggio con tutto quel che ne consegue in termine di spostamento dei partecipanti alla festa. Detto che nelle prossime ore è previsto un vertice con Saba, gestore del parcheggio Matteotti, per affrontare tutti i vari aspetti legati alla chiusura dello stesso e limitare al massimo i disagi di abbonati e utenti, il Comune ha adottato alcuni provvedimenti.

A Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, sarà possibile parcheggiare gratuitamente la vettura e raggiungere la parte alta della città, attraverso autobus di linea ordinari che arriveranno e ripartiranno proprio in Piazza Matteotti. Il servizio, gestito da Busitalia, prevede l’acquisto di un biglietto. La fermata dei bus è collocata, all’andata davanti all’ingresso del parcheggio del Lyrick, al ritorno in Piazza Matteotti. Gli orari delle corse degli autobus di linea sono i seguenti: Andata (salita da fermata presso parcheggio Lyrick): 6.16, 6.44, 7.06, 7.33, 7.35, 7.37, 7.46, 8.14, 8.37, 8.57, 9.17, 9.37. Ritorno (discesa da fermata in Piazza Matteotti): 11.40, 12, 12.20, 12.40, 12.45, 13, 13.20, 13.30, 13.40, 13.45, 14, 14.20, 14.40, 15.

L’ area di sosta messa a disposizione del Comune – individuata in via eccezionale e transitoria, per un numero determinato di veicoli, a uso di studenti e personale di "Convitto" e "Alberghiero" di Assisi – è nel piazzale della Rocca Maggiore, dove sarà possibile parcheggiare gratuitamente i mezzi e raggiungere a piedi l’area del Matteotti.

