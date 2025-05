Sir Susa Vim Perugia conquista la Champions League con vittoria su Piacenza

Con la seconda vittoria consecutiva si chiudono i conti nei play-off per il terzo posto in superlega. Obiettivo raggiunto per la Sir Susa Vim Perugia che ha mostrato segni di reazione, scongiurando il pericolo di una temuta involuzione nel gioco. Un risultato importante quello colto dai block-devils contro Piacenza perché vale il pass per la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Un passo avanti i bianconeri lo hanno fatto, la squadra ha sfoderato una prestazione di tutto rispetto a muro, ma soprattutto non è crollata psicologicamente, segno di una ritrovata fiducia nei propri mezzi. Una sorta di cambio d’inerzia per i perugini che avevano fatto temere il peggio dopo le tre sconfitte consecutive contro Civitanova Marche, momento in cui i tifosi avevano cominciato a rivedere i fantasmi di due stagioni prima.

Uno dei protagonisti assoluti è stato lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa che a fine gara è stato premiato come miglior giocatore in campo: "La partita non è stata costante, abbiamo sofferto tantissimo la loro battuta, la difesa e il muro. Alla fine abbiamo vinto ed è importante questa vittoria. Ho trovato ampio spazio nel corso della partita, questo è il mio ruolo quest’anno, era una gara decisiva, ho giocato abbastanza bene, sono contento. La squadra ha offerto una grande prova a muro, diciassette punti nel fondamentale, è un bel bottino e significa che loro hanno sofferto il nostro muro. Potevamo fare anche meglio ma la partita è andata così, possiamo migliorare ancora prima della competizione continentale. La tenuta mentale è stata ottima, al tie-break vincevamo, poi siamo tornati in parità, Piacenza ha guadagnato diverse palle-match ai vantaggi, noi abbiamo sofferto e vinto, quindi è andata bene. Adesso, visto che non dobbiamo giocare gara-tre, abbiamo due settimane per preparare la final four della Champions League prima di partire per la Polonia. Dobbiamo lavorare per migliorare ancora".