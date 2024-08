Paciano, la corsa dei carretti spegne cinquanta candeline

PACIANO - La tradizionale corsa dei carretti di Paciano taglia il traguardo delle 50 candeline ed il borgo, tra i più belli d’Italia, si prepara a festeggiare questa importante ricorrenza. I festeggiamenti sono organizzati dai giovanissimi ragazzi della "Congrega Gioventù Muscolosa Disertrice della Vanga a Pedale", con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Si parte con una mostra fotografica a Palazzo Baldeschi che ripercorre la gara nel corso degli anni e che sarà visitabile nella sala delle conferenze fino al 18 agosto con ingresso gratuito. Ma i festeggiamenti continuano con la gara vera e propria. L’11 agosto, dalle ore 17:30 avrà luogo la "Corsa dei Carretti JUNIOR" per bambini e ragazzi fino a 14 anni (i campioni del futuro), per continuare il 15 agosto dalle ore 17 con la "Corsa dei Carretti" e la "Discesa a Bestia" degli adulti. Durante la Sagra dello Strozzaprete, che avrà luogo dal 10 al 17 agosto, la Congrega organizzerà anche la gara di briscola tutte le sere dalle ore 21 con premi per ogni torneo. Sempre il 15 agosto dalle 22:30 in poi avrà luogo "Ferragosto Night" con l’evento "Millenials" di Damage Perugia, presso Piazza della Repubblica nel centro storico. Per concludere il 18 agosto dal tardo pomeriggio in poi vi sarà la presentazione di un documentario dedicato alla Corsa dei Carretti e con la regia di Giacomo del Buono, pacianese doc ma da anni videoproduttore per la Rai, il quale ha realizzato un "film della corsa" ripercorrendone le tracce dei 50 anni attraverso l’utilizzo di immagini e video storici.