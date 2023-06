Pac 2000A Conad è in salute Il gruppo cresce e si consolida "Spesa intelligente e lavoro"

Numeri in salute per Pac PAC 2000A Conad, che in occasione dell’assemblea di Bilancio ha presentato ai 1.083 soci della Cooperativa i risultati dell’esercizio 2022, chiuso con un giro d’affari complessivo di 4.829 milioni di euro, in crescita dell’8,52% rispetto al 2021, un patrimonio netto di 918 milioni di euro e un utile netto di 37 milioni di euro. "Nonostante il contesto macroeconomico ancora delicato, anche nel 2022 abbiamo raggiunto e superato i nostri obiettivi. Uno straordinario risultato, frutto del lavoro che Cooperativa e Soci svolgono quotidianamente insieme, fatto di condivisione di esperienze, di scelte strategiche e di obiettivi. È proprio il nostro essere uniti e guidati dagli stessi valori e principi che ci rende più forti di fronte alle avversità", dichiara Claudio Alibrandi, Presidente di PAC 2000A.

"Il 2022 per PAC 2000A ha rappresentato oltre che l’anniversario dei nostri primi 50 anni di attività, anche un nuovo traguardo nella crescita e nel fatturato, avvicinando di molto la soglia dei 5 miliardi di euro che rappresentano il nostro prossimo obiettivo. Formazione, innovazione e sperimentazione sono le direttrici che hanno ispirato il nostro lavoro e che continueranno a indirizzare il nostro futuro. Abbiamo definito e avviato nel 2022 un piano di sviluppo con investimenti per oltre 457 milioni di euro con l’obiettivo di accrescere l’efficienza gestionale e dei servizi, la redditività, di rafforzare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sostenere la continua formazione dei Soci e dei collaboratori – afferma l’ad Danilo Toppetti – Tutto questo con un unico obiettivo: quello di continuare a crescere, rispondendo in maniera efficace e proattiva alle esigenze del mercato, reagendo ai cambiamenti e cogliendo le opportunità che si presenteranno".

Parla di sfide e di soluzioni innovative il direttore generale Francesco Cicognola. "“In questi anni, nei quali si sono susseguite emergenze e crisi, abbiamo compreso bene le sfide da affrontare e siamo riusciti a trovare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, mantenendo al contempo una solida base finanziaria e rimanendo competitivi in un mercato in continua evoluzione. Guardando al domani, continuiamo a porci sempre nuovi obiettivi. Abbiamo compreso l’importanza, come azienda leader della grande distribuzione organizzata nelle regioni del Centro e Sud Italia, di dover dare il nostro contributo concreto allo sviluppo del Paese, generando valore e impatto positivo sui territori, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni, rispondendo ai bisogni dei consumatori attraverso una diversificazione dell’offerta seguendo l’evoluzione del trend dei consumi".

Intanto il marchio con la margherita si impegna quotidianamente, insieme ai propri soci, per generare valore nei territori in cui è presente. Una responsabilità che la cooperativa si è assunta concretamente come testimoniato da Sosteniamo il Futuro, il progetto nazionale che racchiude i principi alla base dell’impegno di Conad per la sostenibilità.