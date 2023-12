Ottantenne molesta due bimbe, le piccole raccontano l’orrore: quei “giochi“ erano abusi

Perugia, 13 dicembre 2023 – Un ottantenne , sorvegliante volontario in una scuola di Perugia, è accusato di aver molestato due bambine di terza elementare durante la pausa per il pranzo.

Approfittando della sua autorità, secondo la ricostruzione dell’accusa, l’anziano avrebbe allungato le mani sulle piccole. Costringendole, sempre secondo l’accusa, a massaggi, baci e toccamenti nelle parti intime, approfittando della sua posizione di "sorvegliante".

Un gioco solo in apparenza. Un orrore che è stato ripercorso in aula dalle stesse presunte vittime, sentite ieri mattina in incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari. Nelle circa due ore della loro audizione protetta, le bambine hanno ricordato i presunti abusi subiti lo scorso marzo, quando si trovavano a mangiare in un’aula, da sole rispetto agli altri compagni che, invece, mangiavano alla mensa, in attesa di poter riprendere le lezioni nel pomeriggio.

Le parti offese sono rappresentate dagli avvocati Marco Piazzai e Daniele Fantini. L’ottantenne, invece, è assistito dall’avvocato Teresa Giurgola che ha chiesto è ottenuto il giudizio con rito abbreviato condizionato all’audizione di due testimoni, nello specifico un altro volontario e una bidella della scuola che, nel giorno delle presunte molestie, sarebbe entrata in più occasioni nell’aula dove si trovavano le due bambine e l’indagato.

L’udienza è stata, quindi, rinviata al 20 febbraio per sentire i due testimoni. Le indagini erano partite dopo la denuncia dei genitori delle ragazzine che avevano raccolto il loro racconto.