Osservatorio sulla salute: "Supporto alla politica"

Il Centro Studi scientifici e giuridici Sanità, ambiente e diritto (Sadi) annuncia la costituzione dell’Osservatorio Indipendente sulla Sanità. Dopo il convegno dal titolo ’Gli Stati generali della sanità umbra" dello scorso 27 ottobre e che ha visto protagonisti le istituzioni, i professionisti della sanità pubblica e privata, esperti di management sanitario, sindacati e volontari del volontari, c’è la necessità di costruire un progetto condiviso sulla sanità di domani e rispondere ai nuovi bisogni di assistenza e cura dei cittadini. "L’idea della creazione di un Osservatorio indipendente – affermano il presidente e il coordinatore Francesca Castellani e Pietro Laffranco - è nata dall’esigenza di analizzare, elaborare e rappresentare con continuità il punto di vista da chi vive ogni giorno il delicato mondo della sanità in modo da proporre una visione competente ed indipendente sui vari temi sanitari mettendola a disposizione della comunità regionale. Periodicamente l’Osservatorio proporrà dati, analisi ed iniziative pubbliche su questioni significative per la sanità, l’assistenza ed il benessere dei cittadini, frutto del confronto tra esperti e protagonisti della sanità, quale supporto per le politiche sanitarie".