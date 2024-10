Osservatorio sui rifiuti, per partecipare c’è tempo fino al 14 novembre

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Perugia l’avviso per la partecipazione di associazioni all’osservatorio sui rifiuti. Si ricorda che con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 5 aprile 2017 è stato istituito l’Osservatorio sui Rifiuti che nella sua composizione, prevede la partecipazione, oltre che dei membri istituzionali di diritto, anche di tutte le associazioni di cittadini aventi la propria sede nel territorio del Comune di Perugia. Si invitano, pertanto, le associazioni interessate, in possesso dei requisiti richiesti, a proporre la propria istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e dunque entro il 14 novembre), comunicando il nominativo del soggetto che si intende designare come rappresentante, trasmettendo la documentazione attestante la specifica competenza in materia di gestione dei rifiuti corredata dal curriculum del soggetto designato.