"Ospedalicchio in Festa". Dieci giorni da vivere

OSPEDALICCHIO - Rappresenta da sempre un momento identitario e di aggregazione per la frazione: dal 23 agosto all’ 1 settembre è in programma "Ospedalicchio in Festa", ricorrenza nata nel 1854 come celebrazione della Madonna della Pietà e che oggi organizzata, gestita e promossa dall’associazione "Comitato Festa Ospedalicchio", ente costituitosi ad inizio 2024 grazie al contributo di decine di volontari che ogni anno mettono a disposizione tempo ed energie per dar vita ad un’iniziativa sempre più sentita e partecipata dai residenti: un momento di socialità vissuto con grande partecipazione e spirito di servizio dalla comunità ospedalicchiese. Tutte le sere, dunque, dalle ore 19.30, nel cuore del paese, nella centralissima piazza Bruno Buozzi, saranno aperti gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare specialità della tradizione umbra. Ma soprattutto ci sarà spazio per tanti eventi e iniziative popolari all’insegna del divertimento e della musica come il karaoke, band dal vivo, Dj Set, spettacoli teatrali e i giochi fra i 4 rioni, San Lazzaro, San Vitale, San Lorenzo e San Cristoforo: un ricco programma capace di intercettare i gusti di tanti e offrire momenti di divertimento. "Una festività – viene evidenziato - caratterizzata dalla semplicità e dal gusto di stare insieme, una bellissima atmosfera di paese, tradizione e famiglia che partecipanti e passanti occasionali potranno respirare e vivere in quel di Ospedalicchio nei 10 giorni di "Ospedalicchio in Festa".