Ospedale Narni-Amelia: "Attivo nel 2030-31"

TERNI Dell’ospedale di Narni-Amelia se ne parla dai primi anni ottanta e potrebbe entrare in funzione nel 2031, mezzo secolo dopo quindi. "Concludere la verifica del progetto dell’ospedale di Narni-Amelia per procedere celermente con la cessione dell’area e la gara d’appalto", è la mozione di Enrico Melasecche e Donatella Tesei (Lega) e che è stata rinviata in terza commissione regionale. Dopo la ricostruzione dell’iter voluta da Melasecche, l’assessore Francesco De Rebotti ha aggiornato sul crono-programma e sulle stime finanziarie: avvio di lavori nel 2027, attivazione dell’ospedale tra le fine del 2030 e il 2031; circa 80 milioni per la costruzione, 20 milioni per tecnologie e macchinari, 3.5milioni all’anno per il funzionamento. Eleonora Pace (FdI) ha poi esposto altri elementi del lungo iter, iniziato intorno al 1980, sottolineando le difficoltà e gli errori nell’individuazione del canale di finanziamento, nella corretta progettazione del complesso ospedaliero di Cammartana e nella persuasione politica della sua necessità. Cristian Betti (Pd) ha rimarcato la positività del dibattito aperto dalla mozione e della "unanime predisposizione al perseguimento della concreta realizzazione dell’ospedale". Anche Laura Pernazza (FI) ha ribadito l’opportunità dell’atto presentato e degli interventi richiesti (anche riguardo gli interventi per la viabilità) che la comunità di Amelia avrebbe sempre auspicato, "a differenza di quella di Narni".