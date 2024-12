"Ospedale insicuro". La denuncia del Mosap

TERNI Polizia e carabinieri con organici all’osso; non c’è sicurezza all’ospedale Santa Maria. Lo denuncia il Mosap. "Accogliamo con favore le recenti modifiche normative che inaspriscono le pene per chi aggredisce medici, infermieri e personale sanitario – afferma il segretario Roberto Fioramonti – . Tuttavia dobbiamo purtroppo denunciare l’inaffidabilità di tali norme a causa della scarsa presenza di forze dell’ordine nell’ospedale di Terni". Il posto fisso di polizia è attivo solo dalle 8.20.

"Ciò rende impossibile garantire un adeguato livello di sicurezza – continua Fioramonti – , non solo per medici e infermieri, ma anche per i pazienti e per qualsiasi visitatore. Abbiamo un responsabile di sicurezza statica, che di fatto non riesce a coprire le necessità di un ospedale che deve essere protetto notte e giorno". "Le forze dell’ordine che dovrebbero garantire la sicurezza della nostra comunità sono insufficienti – tuona ancora il segretario Mosap – e lo denunciamo da mesi al questore, al prefetto e ai rappresentanti politici, sia a livello locale che nazionale. Purtroppo assistiamo a un silenzio assordante. Oltre 2.600 i nuovi agenti che entreranno in servizio entro fine anno: a Terni il Viminale non ne ha mandato nessuno. E abbiamo certezza che non arriveranno neanche i nuovi viceispettori usciti dai corsi, neppure uno. Tra 2024 e 2025 sono oltre 50 i pensionamenti nella sola polizia di Stato, poco meno nell’Arma dei carabinieri"