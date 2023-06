Foligno, sindacati allarmano su carenza di personale in ospedale

Foligno (Perugia), 20 giugno 2023 – Allarme dei sindacati per i servizi dell’ospedale di Foligno a causa della carenza di personale che, in estate, rischia di tramutarsi in un incubo. A mettere nero su bianco le preoccupazioni sono la segretaria generale regionale di Fp Cgil, Desirè Marchetti, il coordinatore regionale dell’Area Sanità, Marcello Marchetti e il segretario regionale Uil Fpl, Andrea Russo.

"La situazione diventa sempre più complessa. Dopo il durissimo periodo del Covid, le condizioni di lavoro continuano a peggiorare ed il livello di stress ha superato i limiti di guardia, mettendo sempre più a rischio la qualità dell’assistenza". I sindacati evidenziano come non siano arrivate risposte sulla sostituzione del personale assente per gravi malattie, per maternità o cessazione dei rapporti di lavoro, costringendo chi rimane a saltare anche i turni di riposo o a garantire doppi turni per non interrompere i servizi". I sindacati riferiscono anche che il 31 maggio la Direzione si era impegnata a trasmettere nel giro di una settimana il Piano per la gestione del periodo estivo 2023. "Con il 15 giugno sono iniziate le ferie e alle parole non sono seguiti i fatti: il Piano non è stato oggetto di informazione e confronto e non c’è stato quindi modo di trovare possibili soluzioni condivise tra Sindacato ed Azienda, anche per evitare, di fatto, che per far fronte alle carenze del Presidio ospedaliero venga nuovamente chiamato il personale dei Servizi Territoriali". Fp Cgil, Cisl FP e Uil Fpl chiedono dunque l’assunzione di nuovo personale.