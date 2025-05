Ospedale all’avanguardia. Il dottor Saverio Arena nominato tutor europeo

Il dottor Saverio Arena, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è stato nominato tutor europeo del Centro di Formazione per il Robot Da Vinci. Un passaggio significativo, che lo porta a ricoprire un incarico prestigioso a livello internazionale, solo cinque professionisti in Italia, dopo aver già ricoperto il ruolo di tutor a livello italiano. La nomina, assegnata dalla azienda produttrice del celebre robot Da Vinci, è riservata a medici specialisti con comprovata esperienza in robotica e numerosi anni di utilizzo di questa innovativa tecnologia. La scelta del dottor Arena conferma l’alto livello delle sue competenze e della sua esperienza nel settore della chirurgia mininvasiva, sia in ambito ginecologico che in chirurgia robotica. Il dottor Arena ha partecipato nei giorni scorsi alla sessione di formazione che si è svolta a Strasburgo. "Questa nomina rappresenta per me un grande onore e un riconoscimento della mia lunga esperienza in medicina robotica con il robot Da Vinci – dichiara Arena – Il mio obiettivo sarà quello di condividere le mie conoscenze con i colleghi europei, contribuendo a migliorare le pratiche chirurgiche e a promuovere l’innovazione in ginecologia attraverso l’utilizzo di questa straordinaria tecnologia".