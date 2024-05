OrvietoSport premia le eccellenze

ORVIETOTorna la 15 esima edizione del premio OrvietoSport che si svolge oggi alle 17 nella sala comunale. Il premio evidenzia le prestazioni vincenti dello sport orvietano ed è, fin dalla sua prima edizione, un appuntamento a cui la testata sportiva OrvietoSport.it ha sempre dato risalto. Sarà assegnato, come in ogni edizione, il riconoscimento alla Squadra dell’Anno e saranno consegnate numerose menzioni a squadre e atleti, a giudizio della redazione di OrvietoSport, si sono distinti nelle rispettive discipline. Oltre ai riconoscimenti alla Carriera, alla Memoria, alla Giovane Promessa e alle altre menzioni, sarà consegnata la Targa ’Giulio Ladi’ promossa dalla testata con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e dell’ Ussi (Unione stampa sportiva Italia) Umbria e in collaborazione con le famiglie Ladi/Palazzetti.