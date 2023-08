Orvieto, raccolta rifiuti in centro I residenti chiedono modifiche

ORVIETO - Studiare un metodo diverso e meno sgradevole per gestire i rifiuti nel centro storico. E’ quanto chiede un gruppo di residenti secondo cui si dovrebbe evitare che i rifiuti vengano lasciati fuori dagli appositi secchioni della raccolta differenziata offrendo uno spettacolo decisamente non accettabile, anche per chi in città vive e lavora tutto l’anno, a pochi metri dai suoi monumenti principali. Si richiede anche di gestire diversamente i contenitori per la raccolta. Un cambiamento del genere è stato tuttavia già annunciato da parte dell’amministrazione comunale che ha iniziato rimuovendo per ora i mastelli dei rifiuti che si trovavano in piazza del Popolo. Molti residenti sollecitano il Comune a rivedere tutto il sistema guardando all’esempio di altre città in cui la raccolta dei rifiuti viene effettuata in modo migliore e senza l’antiestetica presenza dei cassonetti posizionati lungo le strade e le piazze.