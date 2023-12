Orvieto, lettura emozionale. Riparte il laboratorio di UniTre

ORVIETO - L’attore Gianluca Foresi, docente del laboratorio Unitre di lettura emozionale, ricomincerà il suo percorso didattico domani alle 17 e 30 nella sede sociale di palazzo Simoncelli. Il laboratorio sarà riservato a non oltre 15 partecipanti; per informazioni e prenotazioni telefonare al: 3387323884. Il laboratorio di lettura emozionale intende offrire uno stimolante percorso tecnico- interpretativo che guidi il lettore nell’uso della voce, alla ricerca di tutti quei risuonatori interni che permettano di metterci in comunicazione con le nostre emozioni più intime. Leggere a voce alta, ascoltando quindi la propria voce, presuppone un incontro ravvicinato tra il nostro io più interiore e la voce che diventa altro da sé. In tal modo è possibile avviare un dialogo che chiami in causa non solo il lettore e l’ascoltatore, ma che crei un campo bipersonale, dove la voce diventa il terzo soggetto fra il parlante e l’ascoltante.