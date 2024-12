Orvieto: inaugurata panchina rossa in memoria di Rosalba Politi e Cinzia Carletti

Nel giardino della Gentilezza in piazza Angelo da Orvieto, è stata inaugurata una panchina rossa dedicata a Rosalba Politi e Cinzia Carletti, madre e figlia vittime di un femminicidio il 14 novembre 2019.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, l’assessore alle Pari opportunità, Alda Coppola, consiglieri comunali, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della Casa di reclusione di Orvieto, don Marco Pagnotta e i familiari delle due donne.

Presenti anche le ragazze e i ragazzi della 3B della scuola "Luca Signorelli" che hanno letto una serie di pensieri elaborati nel corso delle lezioni svolte in classe contro la violenza di genere.

A loro in particolare si è rivolta Simona Menna, nipote di una delle due donne uccise, che ha parlato a nome dei familiari ringraziando l’amministrazione comunale per il gesto in occasione del quinto anniversario della tragedia. "Non c’è una ragione per quello che è successo – ha detto – e forse non la sapremo mai. La vita è una e va rispettata, la nostra e quella degli altri".