Orvieto, gli agricoltori protestano: "Siamo stati lasciati in mutande"

Una foto in mutande a simboleggiare le condizioni in cui rischiano di rimanere in conseguenze delle politiche comunitarie nel settore agricolo. È l’immagine simbolo della giornata di protesta che si è tenuta ieri anche a Orvieto da parte degli agricoltori che hanno preso parte alla manifestazione, svoltasi in mezzo a un imponente schieramento di forze dell’ordine, ma senza alcun problema tranne il rallentamento del traffico nella zona di Orvieto scalo. Una quarantina di trattori e una sessantina di agricoltori provenienti dal comprensorio e dalla Tuscia hanno raggiunto la rotatoria del ponte dell’Adunata dove sono stati esposti alcuni striscioni, parcheggiati i trattori sulla rotatoria mentre la maggior parte dei mezzi agricoli è stata lasciata parcheggiata lungo il tracciato della strada complanare che procede in direzione della Svolta.

La protesta che si è affiancata a quella dei loro colleghi al casello autostradale di Orte dove si sono registrate alcune tensioni ed è stato anche tentato il blocco, si è poi concretizzata in due giri coni trattori nella zona dell’immediata periferia che ha provocato code e qualche disagio alla circolazione. In mattinata i manifestati hanno ricevuto la visita del sindaco Roberta Tardani che ha solidarizzato con la loro lotta e di alcuni giovani esponenti dell’associazione politica Nova che si sono intrattenuti a parlare con gli agricoltori per approfondire i motivi della loro protesta ed alcune questioni di carattere locale che interessano il comparto agricolo. Nonostante il disagio del traffico rallentato per varie ore della giornata, gli agricoltori hanno ricevuto la solidarietà e l’incoraggiamento anche di molti cittadini che hanno voluto manifestare loro la propria solidarietà e sostegno alla manifestazione.