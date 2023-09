’Orvieto contro il cancro’ a sostegno di pazienti e familiari

ORVIETO Un’associazione che lavora senza sosta da oltre un trentennio per sostenere e rendere meno pesante la vita di chi lotta contro il tumore. E “Orvieto contro il Cancro“ rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con “Fai volare la Speranza“, manifestazione giunta alla 23esima edizione, con il patrocinio del Comune. In 27 anni di attività, l’associazione, presieduta da Aura Cintio, ha sempre lavorato per sensibilizzare, fare azioni concrete per il territorio in cui opera e creare servizi reali allo scopo di dare risposte a pazienti e familiari. Anche il 2023 ha visto l’avvio di un nuovo importane servizio per i pazienti oncologici, quello della fisioterapia, reso possibile a seguito della apposita convenzione che l’associazione ha stipulato con l’Usl. Da alcuni mesi, infatti, una professionista opera con l’equipe del servizio di cure palliative domiciliari e da questi giorni sarà presente anche nel day hospital dell’ospedale. L’azione di Occ ha consentito di attivare il trasporto di pazienti oncologici nel centro radioterapico di Terni, ma anche la Scuola di formazione permanente dei volontari.