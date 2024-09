Orvieto, aumentano i visitatori. Sette mesi con il segno più

Sette mesi con il segno positivo per Orvieto. I dati diffusi dalla Regione parlano di 83.568 arrivi nelle strutture alberghieri ed extralberghiere tra gennaio e luglio, +2% rispetto allo stesso periodo del 2023, e in 155.296 le presenze (+5,8%). Torna a crescere la permanenza media, 1,86 giorni (+3,9%). Nel dettaglio, con +1%, sono sostanzialmente stabili gli arrivi dei turisti italiani (49.256) mentre le presenze (81.095) crescono del 4,8%. Per quanto riguarda invece gli stranieri, i 34.312 arrivi nei primi sette mesi del 2024 fanno registrare un +3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e le 74.201 presenze un incremento del 6,9%. Con il segno più anche i dati relativi al Comprensorio Orvietano. Le statistiche relative all’Orvietano restituiscono dati anche in base alla tipologia di struttura di accoglienza. Nei primi sette mesi del 2024 sono stati 46.260 gli arrivi (-7,2% rispetto al 2023) e 73.879 le presenze (-4,8%) negli esercizi alberghieri mentre 64.240 gli arrivi (+8,9%) e 160.667 (+9,1%) le presenze negli esercizi extralberghieri. Rispetto al 2019, crescono del 29,6% gli arrivi e del 15,6% le presenze nel settore extralberghiero e calano del 34,5% gli arrivi e del 25,6% nell’alberghiero. "I dati – commenta il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani – consolidano i livelli dei flussi dello scorso anno con numeri molto buoni in particolare nel primo trimestre che invece nei mesi estivi risentono di una flessione del turismo di prossimità a vantaggio di una maggiore presenza di turisti stranieri. Nei prossimi giorni convocheremo l’Osservatorio sulla tassa di soggiorno nel quale analizzeremo i dati insieme agli operatori e discuteremo delle prossime iniziative e progetti da mettere in campo, a partire da quelli in vista del Giubileo 2025, e delle novità a cui abbiamo lavorato soprattutto sul fronte del turismo outdoor".