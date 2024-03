Orvietana, occasione persa contro il Real Forte. Rizzolo: "Quell’autogol ci ha condizionati"

ORVIETO - L’Orvietana mastica amaro dopo il 2-2 nell’anticipo di Forte dei Marmi. Il pari in casa del Real Forte Querceta permette sì ai biancorossi di mantenere i 5 punti di vantaggio sui toscani terzultimi in classifica nel girone E di serie D, ma ha anche il sapore di un’occasione persa, considerando che i biancorossi erano avanti 2-1 a 5 minuti dalla fine. Proprio questo aspetto non va proprio giù ad Antonio Rizzolo. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – sottolinea il tecnico dell’Orvietana –, abbiamo approcciato bene la partita. Poi purtroppo, l’autogol subito dopo il vantaggio, ci ha condizionato. Eppure siamo stati bravi a tornare di nuovo in vantaggio con quel gran gol su punizione di Greco. Sapevamo di affrontare un avversario che era un po’ all’ultima spiaggia, era una gara difficile ed eravamo riusciti a portarla in porto. Subire gol con un uomo in più, messo in campo volutamente perché loro stavano spingendo, a 5’ dalla fine, è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare". Orvietana che adesso tornerà in campo prima delle avversarie nel turno pre pasquale. I biancorossi infatti non giocheranno giovedì ma mercoledì prossimo, al Muzi, con fischio di inizio alle 14,30, contro il Ghiviborgo, nell’ultimo turno prima della sosta.

"Noi – continua Rizzolo – dobbiamo solo provare a fare punti contro tutto e tutti per risalire la classifica, migliorando quegli aspetti nei quali siamo ancora carenti. Abbiamo le armi per centrare questa salvezza ma dobbiamo ancora crescere. E stiamo lavorando per questo. Dovremo farci trovare pronti per il finale di stagione".