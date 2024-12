Orologeria Pazzaglia celebra 50 anni di eccellenza artigiana in Umbria

L’orologeria Pazzaglia compie mezzo secolo. Al timone dell’azienda artigiana fondata da Palmiro Pazzaglia il 20 dicembre del ’74, oggi troviamo anche il socio Giuliano Curti, e i rispettivi figli Nicola e Andrea.

La gamma di interventi storici è vasta. Il team, che ha sede in piazza Ansidei 1, ha avuto il compito delicatissimo di riparare il mitico orologio della Perugina, recuperato dalle macerie della demolizione dal maestro Santucci e rimesso in condizioni di piena efficienza, prima di essere rimontato al soprapasso di via Angeloni.

Va ricordata anche la rimessa in funzione dell’orologio del Pavone e quella dei tre meccanismi a colonna in Regione. Perché per Pazzaglia non hanno segreti orologi di classe, come anche sveglie, pendole e cucù.

Esperienza, passione e l’uso sapiente delle nuove tecnologie fanno del laboratorio una delle eccellenze artigiane dell’Umbria, capace di assecondare il ritmo perfetto degli ingranaggi del tempo.