FOLIGNO Ricco il calendario escursionistico 2025 dell’ associazione “Orme Camminare liberi“, presentato a Bevagna La giornata è iniziata con un seguitissimo trekking semiurbano lungo i vicoli e le piazze del borgo di Montefalco con la partecipazione di una novantina di escursionisti guidati dagli accompagnatori del sodalizio, i quali hanno illustrato angoli conosciuti e meno noti della “ringhiera dell’Umbria“.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per la presentazione del calendario escursionistico 2025, che con cadenza bimestrale offre a tutti coloro che intendano avvicinarsi al trekking ed al mondo della montagna molteplici opportunità di svago: dalla singola escursione giornaliera al viaggio di più giorni.

In particolare quest’anno vengono proposte, oltre alla classica settimana verde di fine agosto, alcuni viaggi a tema escursionistico-culturale come quelli in Sardegna, nelle isole Pontine e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

L’associazione Orme-Camminare liberi, presente sul territorio da decenni, collabora con le principali amministrazioni comunali dell’Umbria, privilegiando le piccole realtà locali per uno sviluppo armonico del territorio attraverso la pratica e la diffusione dell’escursionismo, senza tralasciar gli aspetti storici-culturali.