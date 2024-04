Orietta Rossi è ora alla guida del “San Giovanni Battista“

FOLIGNO Cambio ai vertici della direzione dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’. Dopo due anni e tre mesi di direzione, buona parte dei quali improntati al superamento dell’emergenza pandemica, Mauro Zampolini ha lasciato l’incarico di direttore dell’ospedale per tornare a ricoprire il ruolo di direttore del dipartimento di Riabilitazione e della struttura complessa di Neurologia del nosocomio. A succedergli nella direzione dell’ospedale è Orietta Rossi, proveniente da un analogo incarico di direzione all’ospedale di Spoleto. Il passaggio di consegne è avvenuto ieri. Zampolini ha espresso profonda gratitudine per aver avuto l’opportunità di guidare l’ospedale di Foligno. "Nella fase più acuta della pandemia - ha ricordato con un po’ di commozione - il personale medico, delle professioni sanitarie, dei tecnici e degli amministrativi si è distinto per spirito di abnegazione, coraggio e dedizione nel fronteggiare le enormi criticità imposte dal virus". "Sono stimolata da questo nuovo incarico -dichiara Rossi - che assumo con spirito di servizio, certa di poter contare sulle competenze di un’equipe di professionisti di prim’ordine". "La dottoressa Rossi ha accolto con entusiasmo la nuova sfida professionale – commenta l’Usl2 –, consapevole delle grandi potenzialità insite nell’ospedale di Foligno, soprattutto in vista del percorso di integrazione con quello di Spoleto finalizzato alla creazione di un unico Polo ospedaliero di eccellenza"