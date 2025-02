Oriano Spadoni e Jean Luc Cottier ambiasciatori di Paciano

PACIANO - Oriano Spadoni e Jean Luc Cottier sono “ambasciatori di Paciano nel mondo“. Si è svolta ieri la cerimonia con cui il Consiglio comunale ha insignito i due di un titolo, come spiegato dal sindaco Luca Dini, destinato a cittadini, di Paciano e non, che si siano distinti in modo straordinario per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio. Gli ambasciatori devono promuovere il comune di Paciano nel mondo, "favorendo una positiva impressione del territorio e dei suoi abitanti, attraverso iniziative personali o collaborazioni con l’amministrazione comunale". Le ragioni che hanno portato alla scelta di Spadoni (nella foto con il sindaco e gli ex sindaci) sono legate al suo notevole impegno nella ricerca storica e storiografica delle radici di Paciano, nella lettura e interpretazione dei documenti, degli atti e dei fatti che hanno interessato il borgo nei secoli. Il ruolo di Cottier è invece considerato fondamentale nel promuovere Paciano nel comune francese di Fontaines (città gemellata con Paciano) e in tutto il territorio del Rodano.