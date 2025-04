Ora il Comune assume assistenti e ingegneri

Dopo la selezione per gli operatori dell’A.se e quella per l’assunzione dei nuovi vigili urbani il comune di Spoleto continua a cercare nuovo personale. Il 24 febbraio scorso è scaduto il bando per mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la copertura di 1 posto da assistente sociale, mentre a novembre è stato pubblicato il bando per la posizione dirigenziale per il dipartimento per la transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale. Ora il Comune cerca un ingegnere esperto in "pianificazione della mobilità e trasporti" da assumere a tempo pieno ed indeterminato. Le domande dovranno pervenire, esclusivamente attraverso il portale www.inpa.gov.it, entro le 23 e 59 del 22 aprile. Diversi i requisiti richiesti tra cui il possesso di una laurea magistrale (classi 23 e 35); comprovata esperienza di almeno due anni anche in forma di consulenza nel settore. Gli ammessi dovranno sostenere due prove, una scritta e l’altra orale. La prima prova è costituita da una serie di quesiti a risposta aperta. Al professionista individuato verrà garantito un "trattamento economico definito sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto funzioni locali – area dei funzionari ed elevate qualificazioni, pari a 25.147,79 euro comprensivi di tredicesima, soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge".