Opportunità per i giovani: come candidarsi

Opportunità formative e esperienze per i giovani: il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale con scadenza per la presentazione della domanda il 15 febbraio 2024, ore 14 (https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/bandoserviziocivileuniversale2023scadenzaore1400del15febbraio202 4/).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.xx

Infromazioni anche sul sito dell’Informagiovani del Comune di Perugia. Esperienza anche in Provincia, che ha pubblicato sul proprio sito www.provincia.perugia.it , alla voce Concorsi e Avvisi – Avvisi pubblici

( https://www.provincia.perugia.it/servizi/concorsi-avvisi/avvisi-pubblici ), il bando per la

presentazione di candidature per la designazione della consigliera o del consigliere di Parità, effettivi e supplenti, della Provincia di Perugia. In base a quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, le consigliere e consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. L’incarico ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Le domande, redatte secondo il modulo allegato all’avviso, dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 19 gennaio 2024.