Operazione ’Feste Sicure’: summit del Comitato provinciale

PERUGIA – Scatta l’operazione delle forze dell’ordine e degli altri organismi di supporto per garantire sicurezza nel periodo delle festività, anche alla luce degli ultimi avvenimenti internazionali. Oggi pomeriggio alle ore 16, si terrà nella Prefettura di Perugia una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, prenderanno parte i sindaci dei Comuni di Perugia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Spoleto, nonché rappresentanti della Provincia di Perugia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sezione della Polizia Stradale di Perugia e del contingente militare dell’operazione “Strade Sicure.”. Nel corso dell’incontro, convocato dal Prefetto Armando Gradone, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, verrà fatto un punto di situazione sulle misure di sicurezza adottate a protezione degli obiettivi sensibili.