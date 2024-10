Operazione anti-alluvione. Ripuliti tombini e forazze

ASSISI – E’ in corso, per concludersi alla metà di novembre, un servizio di pulizia delle forazze che interesssa tutto il territorio comunale. Un tema, peraltro, che fa spesso discutere, con i cittadini che chiedono grande attenzione e interventi programmati nel tempo, ribadendo la necessità di grande attenzione per la pulizia delle caditoie.

L’intervento in corso in questo periodo – viene evidenziato dall’amministrazione – coinvolge le zone del territorio assisano in cui è attivo lo spazzamento manuale e/o meccanico di vie e strade e si pone come misura preventiva contro il rischio di allagamenti causati da precipitazioni intense, sempre più frequenti. Le frazioni (alcune già interessate dall’operazione di manutenzione mentre altre verranno raggiunte nei prossimi giorni), includono: Santa Maria degli Angeli, il centro storico di Assisi e la zona di espansione (zona Ivancich e cosiddette ‘case nuove’), Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Torchiagina, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Pianello, Sterpeto, Pieve San Nicolò, Porziano, Armenzano, Rivotorto, Viole, Capodacqua, Castelnuovo e Tordandrea. Nelle restanti zone del territorio municipale, le operazioni di pulizia di forazze e chiusini stradali saranno gestite direttamente dai servizi operativi del Comune di Assisi.

Per l’intervento di ripulitura è prevista la conclusione entro la metà di novembre. L’amministrazione municipale – viene evidenziato dal Comune - stanzia fondi propri di bilancio per sostenere i costi di questa operazione definita necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.