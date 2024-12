Operatore elettrico. Le opportunità

Una possibilità di lavoro molto elevata che sfiora il 100 per cento in termini occupazione. Una formazione professionale qualificata con moltissime ore di laboratorio e di stage in azienda per conoscere sul campo gli strumenti del mestiere. Ha queste caratteristiche il corso per “Operatore tecnico elettrico“ proposto dal Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di scuola media e vogliono intraprendere un percorso professionalizzante in questo settore. È infatti una delle 15 figure professionali in cui ci si può specializzare attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionale, gratuiti e interamente finanziati dalla Regione Umbria, proposti dalle sei agenzie formative consorziate nel Sul (Associazione Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale-Asp, Confartigianterni Formazione e Ricerca, Consorzio Futuro, Iter Impresa Sociale ed Ecipa Umbria) distribuite sul territorio regionale. In particolare, il corso per Operatore tecnico elettrico si può frequentare al Cnos Fap Umbria nelle sedi di Perugia, Foligno e Marsciano e nella sede del Cfp di Pentima a Terni. "È un percorso in obbligo di istruzione – ha spiegato Andrea Bubù, coordinatore Cnos Fap della sede di Perugia –, l’offerta formativa è un 3+1, quindi un percorso triennale con un quarto anno opzionale. Al termine del terzo anno si ottiene la qualifica regionale di operatore elettrico, chi prosegue con il quarto anno consegue quella di tecnico elettrico".